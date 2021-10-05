Sinop'ta menfeze devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
37 LE 398 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde aniden önüne çıkan köpeklere çarpmamak için sürücüsü Abdullah Çetinkaya'nın (35) manevra yapması sonucu menfeze devrildi.
Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Şinasi Küçük (48), Boyabat İtfaiyesi ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.