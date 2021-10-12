Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında çalışmalar sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - Haberler | Güncel

Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında çalışmalar sürüyor 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Sinop-Kastamonu bağlantı köprüsü yerine yapılan yeni köprünün inşaatında sona yaklaşıldı.

KASTAMONU (İHA) - Sinop- Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında çalışmalar sürüyor

SİNOP - 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Sinop-Kastamonu bağlantı köprüsü yerine yapılan yeni köprünün inşaatında sona yaklaşıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesi ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan Akçay Deresi üzerindeki Çayağzı Köprüsü, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde sel sularına kapılarak yıkılmıştı.

Sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün önemli yol ağını sağladığını belirterek, kısa süre içinde yeni köprü inşaatının başlatılması talimatını vermişti.

Yeni köprü inşaatında hummalı bir çalışmanın ardından köprünün açılış tarihi de belli oldu.

Konu ile ilgili köprü inşaatı şantiye şefi Kadirhan Aksoy, "Afet sonrası başladığımız köprü yapım çalışmalarında, mevcuttaki köprünün genişliğini koruyarak, ekstra olarak yürüme yollarına 2,5 metre katılım yaparak toplamda 15 metre genişliğinde, 90 metre uzunluğunda üç açıklıklı fore kazık ile sabitlenmiş betonarme köprü çalışmamız var. Köprümüzün çalışması, ilk üç ayaktaki krişleri monteledik. Dördüncü ayağını da 1-2 gün içinde bölgeye sevkiyatı gerçekleşecek. Projemiz, normal şartlarda Kasım'ın 20'sinde bitiyor. Fakat elimizden gelen tüm özveriyi gösteriyoruz. Arkadaşlarımızın çabasıyla da inşallah 28 Ekim'de açılışını yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında çalışmalar sürüyor

Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında çalışmalar sürüyor

Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında çalışmalar sürüyor

Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - Son Dakika Haberleri
Bir ilimizde daha görüldü! Çin'den gelen 'Katil arı' tehdidi giderek büyüyor

Bir ilimizde daha görüldü! Çin'den gelen "Katil arı" tehdidi giderek büyüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Burak Sergen Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Sergio Perez Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında çalışmalar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:59:46. #1.17#