Sinema - Dune: Çöl Gezegeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinema - Dune: Çöl Gezegeni

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Timothee Chalamet, Josh Brolin, Jason Momoa ve Javier Bardem'in başrollerinde oynadığı "Dune: Çöl Gezegeni" izleyici ile buluşacak.

Akademi Ödülleri adayı olmuş Fransız-Kanadalı sinemacı Denis Villeneuve'nin yönetmenliğini üstlendiği film, macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Bilim kurgu klasikleri arasında yer alan Dune'un yeni sinema uyarlaması, serinin ilk kitabını kaynak alarak Dune evrenini ve ana karakter Paul Atreides'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor.

Sinema - Dune: Çöl Gezegeni

Sinema - Dune: Çöl Gezegeni

Sinema - Dune: Çöl Gezegeni

Sinema - Dune: Çöl Gezegeni
AA - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

 İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli 'casusluk' suçundan tutuklandı

İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli "casusluk" suçundan tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title