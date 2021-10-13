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Siirt İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikte yapılan toplantı, yapılması planlanan hizmetlerin görüşmesiyle başladı.

Hacıbektaşoğlu, Siirt'e tahsis edilen ödeneklerin hızlı ve etkin kullanılması gerektiğini belirterek, il genelinde ekim ayı itibariyle 299 proje üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi.

Projelere ayrılan ödenek miktarının 945 milyon 816 bin lira olduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"564 milyon 992 bin lira harcama yapılmış. Projelerin 2021 yılı dönem nakdi gerçekleşmeleri yüzde 60 oldu. 299 projeden 72'si tamamlanmış, 154'ü devam etmekte, 35'i ihale aşamasında, biri tasfiye edildi ve 37 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamamıştır. Yatırımların fiziki gerçekleştirme oranları kabul edilebilir seviyededir."

Toplantıda, yatırımcı kurum temsilcileri projelerine ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Vali Yardımcıları Fatih Kurt ve Samet Öztürk, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı.

Siirt İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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