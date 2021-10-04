Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı - Haberler
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Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" başladı.

SİİRT (AA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Valilik, Belediye, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen festivalin, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da, kısa film tanıtımıyla açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda, ana jüri başkanlığını Cemal Okan'ın yaptığı, 5 gün sürecek festivalin, ilk gününde yoğun bir ilginin yaşandığını belirtti.

Festival için başvuruda bulunulan 273 filmden 24 eserin finale kaldığını dile getiren Mayda, 8 Ekim'de düzenlenecek kapanış töreniyle 5 filme ödül verileceğini söyledi.

Festivalin ilk günkü etkinlikleri, ses sanatçısı Zeynep Bakşi Karatağ'ın konseriyle devam etti.

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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