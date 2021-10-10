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Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Yaşam
Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre; pazar, pazartesi ve salı günü bazı illerde sağanak yağış görülecek. İstanbul dahil birçok ilde yeni haftaya yağmurla girilecek.

İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; yeni haftada Türkiye'nin batısı yağmura teslim olacak.

Pazar günü; İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop'ta sağanak yağış görülecek.

Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor

Pazartesi günü; İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de yağmur yağacak.

Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor

Salı günü; Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il yağmura teslim olacak.

Bu iller şöyle;

"İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Sakarya."

Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Servet Uzun
Servet Uzun
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