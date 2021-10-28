Shadow Warrior 3'den resmi bir gecikme fragmanı yayınlandı

Çoğu zaman geliştirici ekip bir oyunun ertelenme tarihini bildirirken gecikmenin yaşanacağından dolayı özür mahiyetinde bir tweet ya da internet sitesinden açıklama yaparlar. Fakat Flying Wild Hog, Shadow Warrior 3 oyununun gecikeceğini bir 2022 Gecikme Fragmanı adlı video ile takipçilerine duyurdu.

Flying Wild Hog geçen yıl yaptığı açıklamada, oyuncuların "yüzde ne olursa olsun bazı statları artırmak için silahlarına ne tür bir yükseltme yapmaları gerektiğini merak ederek beş dakika boyunca yerinde durmamasını" sağlamak için karakter ilerlemesine ve silah yükseltmelerine odaklanmayı azaltarak Shadow Warrior 3'ü ilk oyuna daha çok benzer hale getirmeyi hedeflediğini söyledi ve Shadow Warrior 2 çok eğlenceliydi, ancak selefinin odağından ve yönünden yoksundu

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Shadow Warrior 3 için kesin bir çıkış tarihi verilmedi. Shadow Warrior 3, 2022 yılında PC, PlayStation ve Xbox için çıkış yapacak.

SHADOW WARRIOR 3 GECİKME FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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