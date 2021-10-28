Shadow Warrior 3'den resmi bir gecikme fragmanı yayınlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Shadow Warrior 3'den resmi bir gecikme fragmanı yayınlandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Shadow Warrior 3'den resmi bir gecikme fragmanı yayınlandı

Geliştirici ekip Flying Wild Hog, istedikleri kalite seviyesine ulaşmak için daha fazla zaman istediklerini belirtti ve Shadow Warrior'un çıkış tarihi 2022'ye erteledi.

Çoğu zaman geliştirici ekip bir oyunun ertelenme tarihini bildirirken gecikmenin yaşanacağından dolayı özür mahiyetinde bir tweet ya da internet sitesinden açıklama yaparlar. Fakat Flying Wild Hog, Shadow Warrior 3 oyununun gecikeceğini bir 2022 Gecikme Fragmanı adlı video ile takipçilerine duyurdu.

Flying Wild Hog geçen yıl yaptığı açıklamada, oyuncuların "yüzde ne olursa olsun bazı statları artırmak için silahlarına ne tür bir yükseltme yapmaları gerektiğini merak ederek beş dakika boyunca yerinde durmamasını" sağlamak için karakter ilerlemesine ve silah yükseltmelerine odaklanmayı azaltarak Shadow Warrior 3'ü ilk oyuna daha çok benzer hale getirmeyi hedeflediğini söyledi ve Shadow Warrior 2 çok eğlenceliydi, ancak selefinin odağından ve yönünden yoksundu

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Shadow Warrior 3 için kesin bir çıkış tarihi verilmedi. Shadow Warrior 3, 2022 yılında PC, PlayStation ve Xbox için çıkış yapacak.

SHADOW WARRIOR 3 GECİKME FRAGMANI

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title