Seyitgazi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Haberler
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Seyitgazi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Seyitgazi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, cumhuriyetin ilan edilişinin 98'nci yıl dönümü kutlamaları çelenk sunu ile başladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, cumhuriyetin ilan edilişinin 98'nci yıl dönümü kutlamaları çelenk sunu ile başladı.

Cumhuriyet Bayramının 98'nci yılı kutlama programı ilçede çelenk sunma töreni ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi İlçe protokolü ve siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende, Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Seyitgazi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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