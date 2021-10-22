Seydişehir KYK'da "vefa" konulu program

Mevlid-i Nebi haftası kutlamaları kapsamında Seydişehir Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü ve Seydişehir Müftülüğü tarafından yurtta barınan öğrencilere yönelik, Peygamberiz Hz. Muhammed'e vefa toplumu konulu program düzenledi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Yurt Müdürü Ferhat Tükel'in selamlama konuşması ile devam etti. Yurt Müdürü Ferhat Tükel, programa katılan davetlilere ve gecenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Seyitharun Cami İmamı Süleyman Koyuncu tarafından Seydişehir'in kurucusu Seyyid Harun Veli ve Seydişehir ilçesinin nasıl kurulduğu hakkında, öğrencilere çeşitli bilgiler verildi.

Programda, öğrenciler ve imamlar tarafından ilahiler okundu.