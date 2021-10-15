Seydişehir'de çıkan ev yangını söndürüldü

KONYA (AA) - KONYA (AA) Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında, ev ile bitişiğindeki samanlık kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Taraşçı Mahallesi'nde Nafi Kocagöz'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Evlerinin yandığını gören Kocagöz ailesi sinir krizi geçirirken, ev ile bitişiğindeki samanlık kullanılamaz hale geldi