Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2)
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TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, kullandığı cip ile sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek, ölümüne neden olan, 2 çocuk annesi Dilek Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kullandığı cip ile sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek, ölümüne neden olan, 2 çocuk annesi Dilek Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşçu, 'kasten öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,