Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2) - Haberler
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Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, kullandığı cip ile sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek, ölümüne neden olan, 2 çocuk annesi Dilek Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kullandığı cip ile sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek, ölümüne neden olan, 2 çocuk annesi Dilek Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşçu, 'kasten öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2)

Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2)

Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2)

Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2) - Haberler
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