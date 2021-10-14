Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2)

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kullandığı cip ile sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek, ölümüne neden olan, 2 çocuk annesi Dilek Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşçu, 'kasten öldürme' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.