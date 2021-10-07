Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti - Haberler
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Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti Sevgilisi gözaltına alındı Evde boğuşma izlerine rastlandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti.

Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti

Sevgilisi gözaltına alındı

Evde boğuşma izlerine rastlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti. Olayla ilgili sevgilisi gözaltına alınırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.B. isimli transseksüel birey sevgilisi ile tartıştıktan sonra cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katındaki pencereden yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. N.B.'nin cesedi incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili ismi öğrenilemeyen sevgili gözaltına alındı.

Evde boğuşma izlerine rastlandı

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde boğuşma izlerine rastladığı öğrenilirken, N.B.'nin sevgilisi olan şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın intihar mı cinayet mi olduğunu öğrenmek üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

(HY-AY-SO-Y)

Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti

Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti

Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti

Sevgilisi ile tartıştıktan sonra 5. kattan düşen transseksüel birey hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Son Dakika Haberleri
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