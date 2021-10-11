Son dakika! Sevgililer Günü'nde öldürülen kadının babası; Kızımın cesedini teşhir etti, bütün insanlığı öldürdü

14 Şubat 2021'de üç çocuk babası tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh (50) sevgilisi olduğunu öne sürdüğü bir çocuk annesi Samira Lkhadır'ın (38) kendisini aldattığını düşünerek defalarca bıçakladı. Bıçak Samira'nın sırtında saplı kalınca, ikinci bir bıçak alarak bıçaklamaya devam etti. Majed Saeb, Samira'ı öldürdükten sonra da cep telefonu kamerasıyla kaydederek arkadaşına gönderdi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Majed Saeb Alshaıkh tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada, ölen Samira Lkhadır'ın kız kardeşi, babası ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"BİR HATA OLDU, ÖLDÜRDÜM"

"EYLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİ BİLMİYORUM"

VİDEOYU ARKADAŞINA GÖNDERMİŞ

ŞİKAYETÇİ BABA: NE HAKLA ÖLDÜRDÜ

TUTUKLULUĞU DEVAM

İDDİANAME

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