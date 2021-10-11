SESOB, Amasya'da 'Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı' düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SESOB, Amasya'da "Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı" düzenledi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
SESOB, Amasya'da

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) öncülüğünde Amasya'da "Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

AMASYA (AA) - Sivas Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) öncülüğünde Amasya'da "Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Göynücek ilçesine bağlı Terziköy'de bir otelde düzenlenen toplantıya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı merkez ve ilçelerde bulunan oda başkanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan SESOB Başkanı Beşir Köksal, Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarın iki yıldır mağdur olduğunu belirterek, "Esnaf ve sanatkarımız, ülkemizde meydana gelen doğal afetler ve pandemiden çok etkilendi. Bu süreçte esnaf teşkilatı olarak her zaman esnafımızın yanında olmaya, sorunlarını çözmeye gayret gösterdik. Genelge doğrultusunda kapanan işyerlerine girişimlerimiz ve görüşmelerimiz neticesinde valiliğimiz ve belediyemizin desteğini sağladık." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammet Emin Akbaşoğlu Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu
Magazin Işıl Sergen Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Hamit Altıntop Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SESOB, Amasya'da 'Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı' düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:36:28. #1.13#