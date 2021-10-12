Serdar Dursun kimdir? Serdar Dursun kaç yaşında, nereli? Serdar Dursun biyografisi!

Almanya'da Sakaryalı bir işçi Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Serdar Dursun, burada Concordia Hamburg altyapısında futbola başlamıştır. Peki, Serdar Dursun kimdir? Serdar Dursun kaç yaşında, nereli? Serdar Dursun mesleği nedir? Serdar Dursun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

Serdar Dursun (d. 19 Ekim 1991; Hamburg, Almanya), santrfor mevkisinde oynayan Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Almanya'da Sakaryalı bir işçi Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Serdar Dursun, burada Concordia Hamburg altyapısında futbola başladı. Daha sonra Hannover 96 altyapısına geçti. Burada iki sezon oynadıtkan sonra Hannover 96'nın A2 takımı olan ve dördüncü ligde mücadele eden Hannover 96 II kadrosuna dahil edildi. Hannover 96 II için ilk resmî karşılaşmasına 6 Ağustos 2010 tarihinde SC Freiburg II'e karşı oynan Regionalliga Süd karşılaşmasına çıktı. Burada ilk sezonunda düzenli olarak ilk onbirde yer buldu ve olumlu bir performans gösterdi. Ligi 5 gol 6 asistle tamamlayan futbolcu özellikle Türkiye'den birçok transfer teklifi aldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TÜRKİYE KARİYERİ

2011-12 sezonunun başında Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer oldu. Eskişehir'deki ilk sezonunu Eskişehirspor A2 takımında geçirdi. Sezon sonunda kadroya girmeye başlayan futbolcu, 12 Mayıs 2012'de Sivasspor ile oynanan son hafta maçının son 32 dakikasında oyuna girerek kariyerinde ilk kez Süper Lig'de oynamış oldu. 2012-13 sezonuna da A2 takımında başlayan futbolcu, ligde bir kez kadroya girip forma şansı bulamasa da bir Türkiye Kupası maçına çıktı.

Dursun, devre arasında 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralandı. İkinci yarının ilk haftalarında kulübede oturup, maçın son dakikalarında oyuna giren futbolcu, sezon sonuna doğru Şanlıurfaspor A2'e gönderildi. 2013-14 sezonu başında ise başka bir 1. Lig ekibi olan Denizlispor'a kiralandı. Denizlispor'da ilk maçlarında oyuna sonradan giren Dursun, ilk golünü 8 Aralık 2013'te Fethiyespor'a attı. Bir sonraki hafta ise yine son dakikalarda oyuna girip Adana Demirspor'a gol attı. Bu gollerden sonra teknik direktör Özcan Bizati tarafından bir süre ilk 11'de oynatıldı ancak futbolcu başka bir golle buluşamayınca tekrar yedek kulübesine döndü. Sezonu ise Denizlispor A2'de tamamladı.

Mayıs 2014'te Eskişehirspor ile sözleşmesi biten Dursun, 2014-15 transfer döneminde Türkiye 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük takımına transfer oldu. Karagümrük ile ilk sezonu çok başarılı geçti. 31 maçta forma giyen futbolcu, 10 gol attı. Bunun yanında Karagümrük ile Türkiye Kupası gruplarında mücadele etti. 8 kupa maçında da 2 gol attı. Sonraki sezon ise 6 gol atabildi. Kupada ise Süper Lig ekibi Mersin İdman Yurdu'na penaltılarla yenilerek gruplara kalamadılar. Dursun, normal sürede ve penaltılarda birer gol attı.

Greuther Fürth;

Karagümrük ile sözleşmesi biten Dursun, Almanya'ya geri dönüp 2. Bundesliga'dan SpVgg Greuther Fürth ile anlaştı. 7 Ağustos 2016'da 1860 Münih ile oynanan ilk hafta maçının 70. dakikasında oyuna girerek ilk maçına çıktı. 21 Ağustos'ta Eintracht Norderstedt ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez sahaya 11'de çıkan futbolcu, 74. dakikada oyundan çıkmadan önce bir gol atıp, bir de asist yaptı.

Darmstadt 98,

2020-2021 sezonunda 2. Bundesliga'da gol kralı oldu.

Fenerbahçe;

Dursun, 15 Haziran 2021 tarihinde Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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