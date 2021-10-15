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Semih Varol evlendi mi? Semih Varol kimdir? Semih Varol'un eşi kimdir?

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Semih Varol evlendi mi? Semih Varol kimdir? Semih Varol'un eşi kimdir?

Sosyal medya fenomenleri arasında adından sıkça bahsettiren Semih Varol hakkında Semih Varol evlendi mi? Semih Varol'un eşi kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Semih Varol kimdir? Semih Varol ile Sera Varol ayrıldı mı? Semih Varol'un sevgilisi kimdir? Semih Varol kaç yaşında nereli? başlıklarını sizler için derledik.

Semih Varol evlendi mi? Semih Varol'un eşi kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Twitter'da yaklaşık 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Semih Varol'un paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi topladı.

1996 yılında dünyaya gelen Semih Varol, Bartınlıdır. İlkokul ve Ortaokul eğitimini Cengizhan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra lise eğitimini Web Tasarım Programcılığı bölümünde tamamlamıştır. İlk olarak Bartın Üniversitesi'ni kazanan Varol, burada 1 yıl okuduktan sonra Nişantaşı Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümüne yatay geçiş yapmıştır.

Kim Milyoner Olmak İster, Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programlarına da yarışmacı olarak katılan Semih Varol'un ''Başkası Olma Kendin Ol'' isimli bir kitabı var.

Semih Varol 1996 yılında dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 25 yaşındadır.

Semih Varol, Sera Varol ile 4 yıllık bir birlikteliğe sahipti. Ancak ikili geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitirdi. Semih Varol ile Sera Varol akraba değildir. Sera Varol'un gerçek soyadı Korkmaz'dır.

Semih Varol'sun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda Gözde Akgün ile evlendiği görüldü.

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Haber: Semih Varol evlendi mi? Semih Varol kimdir? Semih Varol'un eşi kimdir? - Haberler
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