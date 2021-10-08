Selimiye Camisi önündeki Yemiş Kapanı Hanı ile ilgili koruma ve konservasyon projeleri onaylandı

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi önünde yer alan Yemiş Kapanı Hanı ile ilgili koruma ve konservasyon projeleri onaylandı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, Selimiye Camisi çevre düzenlemesi için Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan Yemiş Kapanı Hanı'nın Koruma ve Konservasyonu'na Ait İşbirliği Protokolü'nün onaylandığı bildirildi.

Ayrıca Belediyece hazırlanan Yemiş Kapanı Hanı Koruma ve Yeniden İşlevlendirme projelerinin Koruma Bölge Kurulunca onaylandığı belirtildi.

Selimiye Camisi'nin çevre düzenlemesi ile ilgili hazırlanan proje kapsamında Belediye tarafından birinci etap çalışmalarına başlandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu arada yine Belediye tarafından Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, alanda kalıntıları ortaya çıkarılan Yemiş Kapanı Hanı'nın ikinci etap çalışmalarda yeniden işlevlendirilmesine yönelik, Yemiş Kapanı Hanı Koruma ve Yeniden İşlevlendirme Projesi sunuldu. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü projeyi dünkü toplantısında onayladı."