EDİRNE (İHA) - Selimiye Camisi meydan kazılarında yeni tarihi kalıntılar bulundu

EDİRNE - Edirne'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'Selimiye Camii Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında yapılan kazı çalışmalarında iki adet tarihi su kuyusuna rastlanıldı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'Selimiye Camii Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında çevre düzenlemesi başlamıştı. Proje kapsamında kazı çalışmaları sırasında 2 adet tarihi su kuyusuna, Gazi İlkokulu'nun temellerine, lahit, sokak dokusuna ve Yemiş Kapanı Hanı'nın devamı olduğu düşünülen hanın güney ucunda ilave tarihi duvarlara rastlandı.

Ortaya çıkan tarihi eserlerin rövöleri alınarak, projeye dahil edileceği ve projenin de Edirne Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayına sunulacağı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi kapsamında başlatılan çalışmalar ediyor. Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi çalışmaları 6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, farklı türlerden mezarlarında bulunabileceğini belirterek, "Oradaki Gazi İlkokulunun yemelerinin bulunması gayet doğal. Çünkü 19. Yüzyılın 20. Yüzyılın başındaki bölgenin fotoğraflarına baktığımız zaman burada iskanı görmemiz mümkün. Yani yoğun olarak bir Osmanlı iskanının bölgede olduğunu biliyoruz. Oradaki Yemiş Kapanı Han'ının yıkılmadan önceki fotoğrafları da var. Bu buluntular normal bir de biraz aşağıda kanallar çıkmıştı, o kanallar ise Selimiye'nin drenaj kanallarıdır. Orada çok sayıda evleri gösteren fotoğraflar var. Bulunan kuyular da o evlerin kuyuları yani Edirne'nin neresini kazarsanız kazın pek çok yerde su kuyusu bulunuyor. Kazı çalışması yapan ekipler artık yavaş yavaş en alttaki tabakalara ulaştılar. Orada artık mezarlara denk gelinecektir. Kazılarda daha farklı mezarlarda bulunabilir. Başka türlerde de mezar türleri çıkacaktır. Orada lahit olarak bulunan şey alında bir kist olarak isimlendirdiğimiz bir mezar türüdür" ifadelerini kullandı.