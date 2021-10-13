Selim İleri kimdir? Selim İleri kaç yaşında, nereli? Selim İleri sağlık durumu nedir?
Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi. Bunun üzerine sağlık durumu ve hayatı araştırıldı. Peki, Selim İleri kimdir? Selim İleri kaç yaşında, nereli? Selim İleri sağlık durumu nedir? Selim İleri mesleği nedir? Selim İleri hayatı ve biyografisi nedir?
Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 72 yaşındaki usta yazarın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.Bunun üzerine sağlık durumu ve hayatı araştırıldı. Peki, Selim İleri kimdir? Selim İleri kaç yaşında, nereli? Selim İlerisağlık durumu nedir? Selim İleri mesleği nedir? Selim İleri hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 72 yaşındaki usta yazarın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Selim İleri, önceki gece Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı.
30 Nisan 1949 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Türk yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, yazar adını Yavuz Sultan Selim'den aldı.
Lise öğretmenleri Vedat Günyol ve Rauf Mutluay'ın etkisiyle edebiyata yönelen İleri, lise ikinci sınıftayken Peride Celal'in Dar Yol (1949) romanından esinlenerek yazdığı ''Unutulmak'' adlı romanının yayınlanması için yayınevlerini dolaştı fakat reddedildi.
1967'de "Savaş Çiçekleri" adında bir öyküsü Yeni Ufuklar adlı dergide yayınlandı. 1968'de Günyol'un da yardımıyla öykülerinin yer aldığı ''Cumartesi Yalnızlığı/Güz Notları'' kitabı yayınlandı ve merhum babasına ithaf etti.
1970'lerin başında tanıştığı Halit Refiğ'in etkisiyle senaryo yazmaya başlayan İleri, 1971'de ''Cennetin Kapısı'' adlı ilk senaryosunu yazdı.
1973'te ''Destan Gönüller'' adıyla ilk romanı yayınlanan usta yazarın ''Dostlukların Son Günü'' adlı öykü kitabı 1975'te yayınlandı. Ardından 1976'da ''Sait Faik Hikâye Armağanı'' kazanan İleri, günümüze kadar çeşitli türlerde birçok eser verdi.
Son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı ''Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun''u yayınlayan usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
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