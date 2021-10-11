Sel felaketinin üzerinden 2 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediliyor

Sel felaketinin üzerinden iki ay geçen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selde, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasar oluştu.

Selde Bozkurt'ta 64, Küre'de 4, Çatalzeytin'de 1 ve İnebolu'da 2 olmak üzere toplam 71 vatandaş hayatını kaybetti, 9 vatandaşı arama çalışmaları ise karada ve denizde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet, AFAD personelince gemi, bot, helikopter, uçak, İHA, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), Row cihazı kullanılırken, bu süreçte 30'dan fazla arama kurtarma sivil toplum kuruluşu da Kastamonu'da görev aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde, bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalarını iki aydır aralıksız sürdürüyor. Selin ilk anından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından Bozkurt'a sevk edilen iş makineleri, bölgenin temizlenmesi için yoğun bir çalışma yaptı.

Kamu ve özel sektöre ait 10 bine yakın personel ve 2 bin 207 iş makinesi Kastamonu'da görevlendirilirken, Jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, gönüllüler olmak üzere toplam 3 bin 190 personel, 225 araçla temizlik çalışmalarına katıldı.

İlçe merkezindeki binaların neredeyse tamamının giriş, bodrum ve birinci katlarının tamamı 4 hafta gibi kısa bir sürede rüsubattan temizlenirken, ilçe merkezinden 25 bin kamyondan fazla malzeme çıkartıldı.

Bozkurt'taki eşya zararı yardımları karşılığında 34 milyon 833 bin lira destek sağlanarak, vatandaşların tüm ihtiyaçları kısa sürede karşılandı.

Ekiplerce iş yerlerinin onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bu süreçte ticari hayatın olumsuz etkilenmemesi için yaklaşık 54 konteyner dükkan oluşturuldu. Vatandaşlar için de konteyner kent kurulumu gerçekleştirildi. Otuz aile burada barınırken konteynerlerin 24'ü boş. Talep edenler bu evlere yerleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçede üç noktada yaklaşık 350 konut için ihale yapıldı, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni yerlerine taşındı.

Bozkurt'u eski haline getirmek için çalışmalar canla başla sürüyor.

Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk, AA muhabirine, ilçede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Bölgenin büyük bir sel felaketi yaşadığını ifade eden Öztürk, "İlk etapta 11 Ağustos'tan itibaren enkazlar, çamurlar kaldırıldı. Dükkanların dış cepheleri yenilendi, pencereleri yapıldı, çerçeveleri yapıldı." dedi.

Bölgede yıkım çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Öztürk, "Yıkım kararı alınan ama şu ana kadar yıkılmamış yerler var. Onların yıkımı devam ediyor. Dere ve çayda ıslah çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Muhtar Öztürk, ilçede kısa süre içinde altyapı çalışmalarının da başlamasını beklediklerini dile getirdi.