Sel bölgesindeki çalışmalara Tokat'tan katılanlara teşekkür belgesi verildi - Haberler
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Sel bölgesindeki çalışmalara Tokat'tan katılanlara teşekkür belgesi verildi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Sel bölgesindeki çalışmalara Tokat'tan katılanlara teşekkür belgesi verildi

Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara Tokat'tan katılan 40 kişiye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı teşekkür belgeleri verildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara Tokat'tan katılan 40 kişiye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı teşekkür belgeleri verildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Özel İdaresi yemekhanesinde düzenlenen programda, 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

İl Özel İDaresi ekiplerine bu süreçteki çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Balcı, "Afet bölgesinde Tokat ekibi olarak hayatın normale dönmesi ve vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için fedakar şekilde çalıştınız. Allah memleketimize, milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Devlet, millet adına sizlere müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Balcı, İçişleri Bakanı Soylu ve kendi imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerini 40 kişiye takdim etti.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sel bölgesindeki çalışmalara Tokat'tan katılanlara teşekkür belgesi verildi - Haberler
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