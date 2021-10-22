Seksenler kim öldü? Seksenler dizisinin oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı?

Gelen son dakika haberine göre; Seksenler dizisinde "Seyfi" karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında Kuruçay'ın vefat haberi, "Tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi Kemal Kuruçay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesiyle duyuruldu. Peki, Seksenler kim öldü? Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Kemal Kuruçay nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEKSENLER DİZİSİNİN OYUNCUSU KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Doksanlı yıllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile ikili olarak çalıştı. Karagül'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle oyunculuk hayatına yalnız devam etti.

1995 yılında ekranlara gelmeye başlayan "Reyting Hamdi" dizisi 9 sezon sürdü. Dizide "Erol" karakterini canlandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda Meriç Acemi, Hamdi Alkan, Canan Hoşgör, Melda Gür, Ebru Şallı gibi isimler yer aldı.

Hasan Tolga Pulat'ın yönetmenliğini üstlendiği "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisine "Şükrü Uzunyayla" karakteri ile katıldı. 2012 -2015 yılları arasında ekranlara gelen dizide Kuruçay'a Ufuk Özkan, Ecem Özkaya Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel gibi isimler eşlik etti.

Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Mandıra Filozofu" filminde "Basri" rolü ile katıldı. 2014 yılında vizyona giren filmde Kuruçay'a Rasim Öztekin, Müfit Can Saçıntı, Ayda Aksel, Gülnihal Demir gibi isimler eşlik etti. Devam filmi ise Mandıra Filozofu: İstanbul'dur. Film 2015 yılında vizyona girdi.

2012 yılında TRT 1'de yayınlanan "Seksenler" dizisi 2017 yılında sona erdi. Dizinin çekimleri 2019 yılında tekrar başlatıldı. Kuruçay, dizideki "Seyfi" karakterini canlandırdı. Dizinin diğer oyuncuları arasında Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Ceyhun Fersoy gibi isimler yer aldı.

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