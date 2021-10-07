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Şehitkamil'de, TEKNOFEST'te yarışarak önemli başarılar elde eden öğrencilere hoş davet

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Şehitkamil'de, TEKNOFEST'te yarışarak önemli başarılar elde eden öğrencilere hoş davet

Öğrencileri tebrik eden Başkan Fadıloğlu, "Seçilmiş öğrencilerimizin önünü daha da açmamız lazım. Bu açıdan tüm imkanlarımız, öğrencilerimizin emrine açıktır" dedi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran'da düzenlenen öğlen yemeği programına; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bilim Şehitkamil'de eğitim gören ve TEKNOFEST'te düzenlenen; Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç, Elektronik Frenleme Modülü Olan Bebek Arabası, Cankurtaran Botu, Çizgi İzleyen Robot Yarışması ve Bilim Şehitkamil adına TEKNOFEST'te yapılan atölye çalışmalarına katılım sağlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenleri ve öğrencileri çeşitli armağanlarla ödüllendirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN ŞİMDİDEN START VERMENİZ LAZIM

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Bugün burada bulunan seçilmiş öğrencilerimizin önünü daha da açmamız lazım. Öğrencilerimizin daha da ileriye koşmalarını sağlamamız lazım. Bu açıdan tüm imkanlarımız, öğrencilerimizin emrine açıktır. Bu konuda hiçbir tereddüttünüz olmasın. Önümüzdeki yıl için şimdiden start vermeniz lazım. TEKNOFEST'e katıldınız. Oradan etkilendiğiniz şeyleri kendi kafanızda geliştirin, hemen projelendirin ve bir an önce hayata geçirmek adına çaba gösterin. İşin finansal boyutunda kafanızda soru işareti olmasın. Yeter ki nitelikli, uygulanabilir projeler olsun. Biz o projelerin tamamen arkasındayız ve bu konuda hiçbir tereddüttünüz olmasın."

61 PROJENİN 44 PROJESİ ŞEHİTKAMİL'DEN SUNULDU

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl bildiğiniz üzere Gaziantep olarak bu festivale ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz yıl da hem Gaziantep olarak hem de Şehitkamil olarak çok iyi hazırlandık. Bu yıl da yine çok iyi hazırlandık. Geçtiğimiz yıl en çok proje yapan ilçeydik. Bu yıl da yine İstanbul'dan sonra Gaziantep, 61 projeyle yarıştı. Bu 61 projenin 44 projesi ise Şehitkamil'den sunuldu. Ben bu vesileyle yarışmalara katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu takımlarımız ile birebir ilgilenerek, başından sonuna kadar yoğun çaba gösteren değerli öğretmenlerimize ve çocuklarımızın her zaman yanında olan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve en önemli destekçileri olan anne ve babalarında teşekkür ediyorum."

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Haber: Şehitkamil'de, TEKNOFEST'te yarışarak önemli başarılar elde eden öğrencilere hoş davet - Haberler
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