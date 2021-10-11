Şehit Polis Memuru Cihat Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler
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Şehit Polis Memuru Cihat Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Şehit Polis Memuru Cihat Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Cihat Şahin için Elazığ'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ELAZIĞ (Habermetre) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Cihat Şahin için Elazığ'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Suriye Mare Bölgesinden Azez'e zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları havan-roketatar-füze saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Cihat Şahin için Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine ayrıca Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bazı milletvekilleri ailesi, yakınları ve teşkilat mensuplarımız katıldı.

Şehit Polis Memuru Cihat Şahin'in naaşı, Elazığ Mevlana Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Harput Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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