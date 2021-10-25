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Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu için Hilalkent Müderris Ahmet Ffendi Cami'inde mevlid okutuldu.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu için Hilalkent Müderris Ahmet Ffendi Cami'inde mevlid okutuldu.

Mevlid programına çok sayıda vatandaş ve şehit yakınları katıldı.

Kur'anı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anıldı. - ERZURUM

Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu

Şehit Burak Tortumlu için mevlid okutuldu

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