Şehinşah kimdir? Şehinşah hayatı ve biyografisi! Şehinşah kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şehinşah merak konusu oldu. İşte Şehinşah hakkında merak edilen Şehinşah kimdir, Şehinşah hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞEHİNŞAH KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Aralık 1986

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli: Erzincan

Ufuk Yıkılmaz, Kemah, Erzincan'da doğdu. Hip hop kültürüyle genç yaşlarda tanışan Yıkılmaz, ortaokuldayken ilk sözlerini yazmaya başlamıştır. Rap dışında video editörlüğü ve grafik çizerliği de yapmaktadır. 2017'de çıkardığı "Karma" adlı tekli şarkı ile Türkiye'de yeni yeni sevilen trap müziğin yükselişte olduğu dönemde adından söz ettirmiştir. Şehinşah bu şarkının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söylemiştir. Kelime haznesi oldukça geniştir. İlk zamanlar ses tonunu farklı kullanarak çok da tercih edilmeyen bir tarzda kendisini tanıtarak ilerlemiştir. Her dönem hayat tarzında değişiklikler olan sanatçı hızlı iniş-çıkışları sebebi ile kariyerini de etkilemiştir.

2014 yılında Ceyda Yılmazer ile evlenmiş ve bu evliliklerinden 2016 yılında Atlas isimli bir çocukları olmuştur. 2017 yılında ise ayrılmışlardır. Yılın son günü ''DEEV'' albümünde yer alan ''Plüton'' adlı şarkısının klibini yayınlamıştır.

2015 yılında ''5'er Soru, 5'er Cevap'' adlı bir yayınla DJ Artz ile beraber çıkaracakları ''DEEV'' albüm söyleşisini yapmışlardır.

2016 yılında ''DEEV'' isimli albümünü çıkardı.

2017 yılında 3 milyonda bir görünen hastalığa (Tolosa-Hunt) yakalandığının haberini verdi. Ayrıca o yılda Khontkar'ın "PLAA3" adlı mixtape albümünde "Kaçarsa Vur" isimli şarkıda yer aldı. Şarkı sözlerinden dolayı aralarında kavgaya sebep oldu ve günümüzde ise bu gerginlik hâlâ devam etmektedir.[kaynak belirtilmeli]

2018 yılında "Yak Yak Yak", "Milyon", "Dünya'dan Atlas'a" gibi tekliler çıkardı. Aynı yıl içerisinde bazı sanatçılarla düetler yaptı.

2019 yılında yeni projesi Karma Company'yi açıkladı ve bu yıl içinde ''Kıskanç'' düeti ve ''Pirana'' teklisiyle yıl içinde adından söz ettirmeye devam etti. Aynı yıl içinde Ben Fero ile beraber konuk oldukları bir bağış yayınında toplam olarak 200 bin lira toplanarak Darülaceze'ye bağışlanmıştır.

2020 yılında ''Baban'' teklisi ve Vio ile düet olan ''Kabul Olmaz Bizim Gibiler'' adlı şarkısını çıkardı.

2020 yılında "666" isimli albümünü ve aynı albümün remastered halini piyasaya çıkardı. 666 albümünden kısa bir süre sonra ''Kunteper'' teklisini ve Arda Gezer'in ''Episode 1'' adlı albümünde Helinada ile düet olan ''Nedeni Var'' adlı şarkısını çıkardı. 28 Aralık 2020 tarihinde "Darılmak Yok" teklisini piyasaya sürdü.

2021 yılında "Samanyolu" teklisini ve "M.I.Ş" teklisini piyasaya sürdü. 2 Nisan 2021 tarihinde ise orkundk ile düet parçaları "Merhamet Yok" piyasaya sürüldü.

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