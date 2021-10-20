Seferihisar'daki jeotermal tesislerinde inceleme

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliği'nin ortak olduğu İzmir Jeotermal A. Ş'nin Seferihisar'da kurulu tesislerini inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu İzmir Jeotermal A. Ş. 'nin Seferihisar'da yürüttüğü çalışmaları İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte inceledi. Saha gezisine Başkan Soyer ve Vali Köşger'in yanı sıra Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve İzmir Jeotermal Genel Müdürü Sinan Arslan da katıldı.

İnceleme turunun ilk durağı Kavakdere Mahallesi'nde 2020 yılı sonunda üretime başlayan jeotermal elektrik santrali oldu. 12 megavat kurulu güce sahip santraldeki incelemenin ardından Başkan Soyer ile Vali Köşger, Tuzla mevkiinde bulunan jeotermal sera ve meyve kurutma tesisi ile üretim kuyularını inceledi; Doğanbey'e yapılması planlanan Termal Tedavi Merkezi hakkında bilgi aldı.

Saha incelemelerinin ardından İzmir Jeotermal A. Ş'nin yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

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