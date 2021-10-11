ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Şef Ömür Akkor ile "Anadolu'nun Binlerce Yılı" başlıklı canlı yemek sergisi ön gösterimi Nevmekan Selimiye'de gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesince düzenlenen ve 2 gün boyunca gösterilecek canlı yemek sergisinde Anadolu'nun geçmişten bugüne kadar ulaşan beslenme serüveni gözler önüne seriliyor.

AA muhabirine sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Ömür Akkor, Anadolu'nun hem yemeklerini hem de tarihini aynı masaya topladıklarını belirterek, Anadolu'nun tarihiyle, yemeğin tarihi bir arada başladığını söyledi.

"Bu sergiyi Anadolu'nun yemek kültürünün merkezi olduğunu ispat etmek için yaptım"

Akkor, dünya tarihinde yemeğin büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Dünyanın yemek konusunda bize dönmesi gerekiyor. Çok yanlış bir yöne bakıyorlar. Burası yemeğin kalbi, Anadolu yemeğin doğduğu coğrafya. Aslında amacım bu sergiyi yurt dışına taşımak. Bizim için tarhana, ekmek, bazlama çok bilindik ama dünya bunların hepsinden haber siz yaşıyor. Sergiyi dünyanın başka coğrafyalarına taşımamız gerekiyor. Bu sergiyi Anadolu'nun yemek kültürünün merkezi olduğunu ispat etmek için yaptım."

Sergide Anadolu'daki yemek kültürünün başlangıcından bugüne kadar uzanan malzeme, araç-gereç ve yemeklerin yer aldığını aktaran Akkor, ziyaretçilerin el baltasından ilkel değirmen taşlarına, buğday lapasından tarhanaya, Hititlerden Osmanlı-Türk mutfağına uzanan yemek türlerini görebileceğini dile getirdi.

"Anadolu topraklarından bereketin sofraya nasıl yansıtıldığına şahit olunacak"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'ın tarihi ve kültürel zenginliği olan bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, "Tarihi bir mekanda, tarihi değerlerimizi, özellikle yemek kültürümüzü, binlerce yıllık lezzetlerimizin sürecini Türkiye'nin önde gelen şeflerinden birisi Ömür Akkor'un sunumuyla gençlerle, hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Binlerce yıllık Anadolu topraklarından süzülüp o topraklardan fışkıran bereketin sofraya nasıl yansıtıldığına 2 gün süreyle burada şahit olunacak." ifadelerini kullandı.

Özellikle gençlerin sergiyi gezmelerini isteyen Türkmen, Anadolu'nun yemek kültürünün tarihinin görülebileceği bir sergi olduğunu, serginin sofrada yenilen yemeğin hem geçmişini hem de masaya geliş sürecini öğrenmeye büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Şef Ömür Akkor ile "Anadolu'nun Binlerce Yılı" başlıklı canlı yemek sergisi, 2 gün boyunca Nevmekan Selimiye'de görülebilir.