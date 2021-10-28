Şebnem'in katili tutuklandı (5)

DENİZLİ (DHA) - TEYZESİNİN PAYLAŞIMLARI YÜREK DAĞLADI

Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürülen Şebnem Şirin'in teyzesi Selda Tokat'ın yeğeni için sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar yürek dağladı. Tokat, olay günü Şebnem Şirin etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ah Şebnemimiz ah… Yeğenimi sevgilisi boğazını keserek öldürdü. Çok üzgünüm. Dünya güzeli yeğenim 23 yaşındaydı. Çok üzgünüm, Yazacak gücüm yok. Gencecik Şebnem, gözü dönmüş canavar tarafından katledildi" ifadelerini kullandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -