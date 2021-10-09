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Sebastian Kurz kimdir? Sebastian Kurz istifa mı etti? Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz neden istifa etti?

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Sebastian Kurz kimdir? Sebastian Kurz istifa mı etti? Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz neden istifa etti?

Son dakika: Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz görevinden istifa etti. Bunun ardından vatandaşlar, Sebastian Kurz kimdir? Sebastian Kurz istifa mı etti? Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz neden istifa etti? Peki, Sebastian Kurz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sebastian Kurz neden istifa etti? İşte detaylar...

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Sebastian Kurz (d. 27 Ağustos 1986, Viyana), Avusturyalı diplomat ve siyasetçi. 18 Aralık 2017'den beri Avusturya Şansölyesi görevinde bulunmaktadır. Bundan önce 2013-2017 yılları arasında Avusturya Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. Ayrıca, 1 Temmuz 2017'den beri Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı olarak Avusturya Ulusal Konseyi'nde yer almaktadır.

33 yaşında olan Kurz, dünyanın en genç hükûmet başkanıdır ve ilk olarak Avusturya tarihinin en genç şansölyesi olarak 31 yaşında iken ilk kez bu göreve seçilmiştir.

Sebastian Kurz 27 Ağustos 1986 yılında hâlen yaşadığı Viyana'nın Meidling semtinde doğdu ve büyüdü. 1996'da Gymnasium lisesine girdi ve 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl zorunlu askerlik hizmetini tamamladı. Viyana Üniversitesi hukuk öğrenimini yarıda bırakarak 2009 yılında Avusturya Halk Partisi (ÖVP)'nin gençlik şubesi başkanı seçildi. 2010 ve 2011 yılları arasında Viyana şehir meclisi üyeliğini yürüttü. Nisan 2011'de İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde yeni oluşturulan uyum müsteşarlığına atandı.

29 Eylül 2013 Avusturya genel seçimlerinde, Avusturya Halk Partisi'nden milletvekili seçildi. Halk Partisi ile Sosyal Demokrat Partisi arasında iki ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından Kurz, Avusturya Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. 27 yaşındaki Sebastian Kurz, Avusturya Cumhuriyeti'nin en genç bakanı ve Avrupa Birliği'nin en genç dışişleri bakanı olmuştur.

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz ve ekibinden 10 isme yönelik "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla çarşamba günü soruşturma başlatıltı. İktidarda yaşanan krizi çözme adına parlamentoda sandalyesi bulunan partilerin meclis başkanlarıyla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Kogler ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Kurz hakkındaki suçlamaların çok ağır olduğunu, yaşanan sorunun çözüme kavuşturulması için Halk Partisi'nin sorumluluk alması gerektiğini ifade etmişti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Haber: Sebastian Kurz kimdir? Sebastian Kurz istifa mı etti? Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz neden istifa etti? - Haberler
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