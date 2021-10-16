Saraykent'te inşaat işçilerine afet farkındalık eğitimi verildi

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde inşaat işçilerine jandarma ekipleri tarafından afet farkındalık eğitimi verildi.

Yenimahalle'de inşaatı süren 2. etap TOKİ konutlarında çalışan işçilere verilen eğitime katılan Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, vatandaşlara deprem başta olmak üzere afetler hakkında eğitim verildiğini söyledi.

Açıkgöz, eğitimlerde afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılacak doğru davranışların uygulamalı olarak gösterildiğini belirterek, "Bu kapsamda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve AFAD koordinesinde büyük bir eğitim seferberliği ilan edilmiş durumda. Ülke genelinde eğitim alan vatandaşlarımızın sayısı 30 milyon kişiye ulaşmak üzere. İlçemizde son 10 gün içerisinde 3 bine yakın vatandaşımıza bu eğitimleri verdik." dedi.

Tüm vatandaşları bilgilendirmek için çalıştıklarını anlatan Açıkgöz, "Vatandaşımız nerede ise orayı bir eğitim merkezi haline dönüştürüyoruz. İlçemizde yaşayan tüm bireylere afet farkındalık eğitimi vermek istiyoruz." diye konuştu.