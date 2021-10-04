Saraydüzü ilçesinde tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılacak - Haberler
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Saraydüzü ilçesinde tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılacak

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Saraydüzü ilçesinde tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılacak

Saraydüzü ilçesine bağlı Başhekim ve Zaim köylerinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar kalıntıları tespit edildi.

SARAYDÜZÜ, SİNOP (AA) - Saraydüzü ilçesine bağlı Başhekim ve Zaim köylerinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar kalıntıları tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli Şahinoğlu Çiftliği Doğal Yaşam Köyü Kırsal Turizm Tesisi sahibi Mustafa Şahinoğlu, Başhekim ve Zaim köyleri mevkisinde gördüğü tarihi kalıntıların incelenmesi için ilgili kurumlara başvurdu.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ve 30 kişilik ekibi, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop Müze Müdürü Ümit Yıldırım, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kudret Sezgin, AK Parti Saraydüzü İlçe Başkanı Uğur Şimşek ve Saraydüzü Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Gezen ile bölgede inceleme yaptı.

Doç. Dr. Çelikbaş, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin arkeolojik açısından çok araştırılan yerler olmadığını ifade etti.

Bölgenin tarihinin aydınlatılması gerektiğini söyleyen Çelikbaş, "Burada bazı kalıntıları inceleme fırsatı bulduk. Arkeologlar olarak Saraydüzü ilçemizin çok eski bir tarihe, kültüre sahip olduğunu gördük. Burada önemli mezar kalıntıları var. Gözlemlerimiz Roma İmparatorluğu dönemini işaret ediyor. Burada yapılacak arkeolojik kazılar sonrasında ilçenin tarihinin aydınlatılması sağlanacak. Buranın turistik nokta olacağına eminim. Burada Belediye Başkanımız ve yetkili arkadaşlarımızla durum tespiti yapacağız ve bundan sonraki çalışmaların nasıl başlayacağı ile ilgili kararlar alacağız. Saraydüzü arkeolojik bir öneme sahip bunun da bir an önce ortaya çıkarılması gerekiyor." dedi.

Belediye Başkanı Peker ise, "Bu gezdiğimiz alanlarla ilgili raporlar hazırlanacaktır. Bu raporları bizler de Sayın Valimize, Milletvekilimize projelendirerek bu tarihin gün ışığına çıkarılmasına vesile olacağız. Biz buradaki tarihi değerlere sahip çıkarak turizme kazandırmak için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız." diye konuştu.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren de Arım köyü vadisindeki kaya mezarlarını Bakanlıkla birlikte proje kapsamında turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarih öncesi dönemden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sinop ili ve ilçelerinin kültür hazinesine sahip olduğunu vurgulayan Süren, "Bugün Saraydüzü'ne geldik burada Roma Dönemine ait eserler ve sivil mimarlık eserlerimizi tescilliyoruz. Daha sonra bir alan saha çalışmasında önemli bulgular elde ettik. Önemli höyükler önemli antik yerleşim alanlarına ulaştık. En son Arım köyü vadisine geldik. Burada önemli kaya mezarlarına rastladık. Gördüğümüz kadarıyla çok fazla kaya mezarı var. Burayı Bakanlığımızla birlikte proje kapsamında turizme kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerinde bulundu.

Saraydüzü ilçesinde tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılacak

Saraydüzü ilçesinde tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılacak

Saraydüzü ilçesinde tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılacak

Saraydüzü ilçesinde tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılacak

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Saraydüzü ilçesinde tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılacak - Haberler
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