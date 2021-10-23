Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal marketten ihtiyaç sahibi 2500 kişi hiçbir ücret ödemeden faydalanıyor

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Karaköprü Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl açtığı sosyal marketten ihtiyaç sahibi 2500 kişi faydalanarak hiçbir ücret ödemeden evlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını gideriyor.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği sosyal market projesiyle iyiliğe kurulan köprü olmaya devam ediyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için açılan ve hayırseverler tarafından tedariki sağlanan sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, giyim vb. ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

Çankaya mahallesinde geçen yıl açılan sosyal markette Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kart ile kuru gıda, yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin ediyorlar.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin de çok önem verdiği sosyal marketten ilçede tespit edilen yaklaşık 2500 kişi faydalanırken, gelir durumuna göre belirlenen puanlama sistemiyle 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık sosyal yardım yapılıyor. Sosyal marketin ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir yardım kapısı olduğuna değinen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, burada temin edilecek erzak ve giyim malzemeleri ile vatandaşların ihtiyaçlarının bir nebze karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Başkan Baydilli, "Ilçemize yol, park, temizlik vs. hizmetleri yaparken burada yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmek de bizim için bir görevdir. Bu ailelerimize daha önce de yardımcı oluyorduk ancak sosyal market ile bunu daha kolay bir hale getirdik ve hayırsever vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın yardımıyla daha fazla aileye yardımcı olma fırsatı bulduk. Biz elimizden geldiğince bundan sonra daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza, ailelere yardımcı olmak ve onların yanında olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal marketimize bağışlarda bulunarak ihtiyaç sahiplerini sevindiren tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sosyal marketten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar Çankaya Mahallesindeki Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurabilirler.

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