Şanlıurfa'da vektörlerle mücadele çalıştayı gerçekleştirildi

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi tarafından "Vektör ve Vektör Hastalıklarından Korunmada Yetişkin Eğitimi" projesinin çoklu etkinlik çalıştayı düzenlendi.

Avrupa Birliği ülkeleri olan İtalya ve Slovenya'nın da partner olduğu projenin Türkiye ayağındaki çalıştay, HRÜ Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda Gazi Üniversitesi ve yerel partner İSKOD'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda vektör canlıların hastalık bulaştırma mekanizmaları, kontrol stratejileri ve korunma yolları etraflıca tartışıldı. Vektörlerin üreme ve beslenme ortamları ortadan kaldırılmadan tam başarı sağlanmayacağı bu sebeple özellikle durgun suların ortadan kaldırılması, temiz suların ve kanalizasyonun kontrol altında tutulması, çöp ve atıkların kontrolü, konut ve yaşam şartlarının iyileştirilmesinin mutlaka sağlanması gerektiği tavsiye edildi.

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Toprak, salgının insanlara hiç bir biyocoğrafyanın güvenli olmadığını gösterdiğini söyledi.

Yeterince önlem alınmadığı takdirde salgınların sık sık yaşanacağını belirten Toprak, şöyle konuştu:

"Yeterince önlem alamadığımız zaman vektör mücadelesini doğru kurgulamadığımız zaman bu pandemilerle sık sık karşılaşacağız. Bizde HRÜ olarak bu projeyi 2 yıldır yürütüyoruz. Projenin çıktıklarını tüm kamuyla paylaşmak üzere bir çalıştayı düzenlendik. Gazi Üniversitemiz, belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle bu projeni çıktılarını duyurmaya çalıştık. Bu süreçten sonra vektör ve vektörlerle kaynaklı hastalıklarla mücadele etmediğimiz sürece bu tür pandemileri yaşayacağız. Bu çalıştayın çıktığı şu oldu bilimsel metodolojisiyle önceden bu epidemileri ve pandemileri vektör hastalıkları önceden kestirip stratejilerimizi geliştirmeliyiz. Bu konuda başarılıyız. Böylece Şanlıurfa'dan Avrupa'ya bilgi transferi yapacağız."

Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan de Harran Üniversitesi'nin yürütücüsü olduğu projeye Kovid-19 öncesinde başvurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

Projenin örnek bir proje olduğunu ifade eden Özkan, "Avrupa Birliği Projesinin bugün son çoğaltıcı etkinliğini yaptık. Bu yılın sonunda bitiriyoruz. Ürettiğimiz materyalleri Harran, Gazi ve Türkiye'de tüm üniversiteler ve tüm kuruluşlar kullanacak ve Avrupa'ya iyi bir örnek olacak. Kovid-19 pandemi bize şunu gösterdi hayvanlarla insanlar arasında bir etkileşim olduğu ve hayvanlardan bize hastalıkların bulaşabildiğini biliyoruz. Salgının ilk çıktığı Vuhan'da hayvan pazarında bu virüs saptandı. Daha sonra insanlara bulaştığı şuanda insandan insana hava yoluyla bulaşıyor. O nedenle hayvanlarda bize bulaşabilecek hastalıkları önlemede aracılık eden vektörler sivrisinekler sinek, bit gibi vektörleri unutmamak gerekiyor. Onlarla mücadele entegre bir mücadele etmemiz gerekiyor."

Programa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlileri katıldı.