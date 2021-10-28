Şanlıurfa'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 10 tabanca ele geçirildi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 10 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüpheli şahıslar yakalanması ve suç unsurlarının tespitine yönelik kent merkezindeki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda ruhsatsız 6 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 38 tabanca fişeği, 49 pompalı tüfek fişeği, 4 pala ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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