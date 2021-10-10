Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, hafif ticari aracın, yağmur suyu kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, hafif ticari aracın, yağmur suyu kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ercan İnaç (41) idaresindeki 34 KJ 0485 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 88'inci kilometresinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Guli Acar (42), Irmak (19) ve Perihan Bakış (42) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri