Şanlıurfa'da Genç ŞURKAV üye sayısı artıyor - Haberler
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Şanlıurfa'da Genç ŞURKAV üye sayısı artıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şanlıurfa'da Genç ŞURKAV üye sayısı artıyor

Şanlıurfa Valiliği Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından oluşturulan Genç ŞURKAV kulübü üyeleri Vali Yardımcısı ŞURKAV II. Başkanı Yeliz Yıldızhan'ın başkanlığında bir araya gelerek, yeni kurulan kulüplere liselerden birer temsilci katma kararı aldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından oluşturulan Genç ŞURKAV kulübü üyeleri Vali Yardımcısı ŞURKAV II. Başkanı Yeliz Yıldızhan'ın başkanlığında bir araya gelerek, yeni kurulan kulüplere liselerden birer temsilci katma kararı aldı.

ŞURKAV genel merkezinde, Yeliz Yıldızhan başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Genç ŞURKAV Kulüp Başkanı M. Enes Yiğit, Başkan Yardımcısı Mücahit Öztürk, Sekreter Merve Yücel, Sosyal Çalışmalar Grup Başkanı Ümran Işıkay, Medya Tanıtım Grup Başkanı Mehmet Koç, Bilim ve Teknoloji Grup Başkanı Ahmet Toprak, Girişimcilik Grup Başkanı Merve Kaya, Kültür ve Sanat Grup Başkanı Yaşar Pişirici, Spor Grup Başkanı Yunus Emre Aşık ile Mesleki Gelişim Grup Başkanı Mehmet Kutan katıldı.

Genç ŞURKAV bünyesindeki grupların çalışmalarını değerlendiren Yıldızhan, Genç ŞURKAV Kulübü'nün amacının, ülkemizin en genç nüfusuna sahip tarih ve kültür şehri olan Şanlıurfa'da ŞURKAV ile gençleri buluşturmak olduğunu ifade ederek, "Amacımız, ŞURKAV bünyesinde gençlere uyan çalışmalar yürütmek, proje hazırlamalarını, düzenleyeceğimiz etkinliklerle sosyalleşmelerini sağlamak, gençlerin ulusal, uluslararası etkinliklere ve yarışmalara katılımlarını sağlayarak ilimizin bilinirliğini artırmak, kültür, sanat ve bilim alanlarında gençlerimizi hayalleriyle buluşturarak ilimizin her yönüyle kalkınmasına fayda sağlamaktır" dedi.

Yıldızhan, kulüp bünyesinde sosyal çalışmalar, bilim ve teknoloji, girişimcilik, mesleki gelişim, spor, medya, kültür ve sanat grup başkanlıkları oluşturulduğunu ve bu grup başkanlıklarına ilimiz merkezinde bulunan liselerden de birer temsilci alınarak üye sayısını genişleteceklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Genç ŞURKAV üye sayısı artıyor

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Haber: Şanlıurfa'da Genç ŞURKAV üye sayısı artıyor - Haberler
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