ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "Erasmus Günleri" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Avrupa çapında eş zamanlı gerçekleştirilen "Erasmus Days" kapsamında il genelinde Erasmus projesi kabul edilen okulların projeleri tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkerin Yavuz, Erasmus Plus programının tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmus Plus'tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana Türkiye'de ekim ayı içerisinde etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Geçen yıl Erasmus Günleri etkinliklerine 84 ülkeden 5 binden fazla etkinliğin gerçekleştiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Ülkemiz de 656 etkinlikle en çok katılım sağlayan ikinci ülke olmuştur. İlimizde 2020 yılından itibaren Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Plus proje başvuru kabul sayılarında çok ciddi artışla Türkiye ortalamasının üstüne çıkmıştır. Dört tane Erasmus KA101, bir tane KA104 projesiyle kendi rekorunu kıran İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2021 yılında Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim alanında akredite olarak büyük bir başarı elde etmiştir. Erasmu plus projelerinde akredite olan ilimizde 20 meslek lisemiz ve 50 okulumuz akreditasyon kapsamında 2022 yılı boyunca projelerini yürütecektir. Projelerimiz sayesinde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çeşitli Avrupa ülkelerinde kurslarda eğitimler görerek ilimizin akademik başarısına katkı sağlayacak ve ilimizin tanıtımını çeşitli ülkelerde yapacaklardır. Erasmus Plus projelerine katkı sağlayan eğitim kurumu yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum."

Konuşmaların ardından projesi kabul edilen okulların stantlarını dolaşan İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt da yapmış oldukları çalışmalardan dolayı okullara teşekkür etti.

Etkinlik, 2 gün sürecek.