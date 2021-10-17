Şanlıurfa'da bin gencin katılımıyla Atatürk Barajı'nın kıyısı temizlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da bin gencin katılımıyla Atatürk Barajı'nın kıyısı temizlendi

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da bin gencin katılımıyla Atatürk Barajı'nın kıyısı temizlendi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Atatürk Barajı kenarında bin gencin katılımıyla temizlik yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Atatürk Barajı kenarında bin gencin katılımıyla temizlik yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince "Biz Değişirsek İklim Değişmez" sloganıyla Atatürk Baraj Gölü kıyısında yer alan Çatak Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe kentin 13 ilçesinden gelen bini aşkın genç katıldı.

Baraj gölünün kıyısı olmak üzere bütün bölgeye dağılan gönüllü gençler, yerden topladıkları çöpleri ellerindeki torbalara doldurdu.

Toplanan çöpler geri dönüşüm işlemlerinden geçirilerek 3 boyutlu yazıcılar tarafından anahtarlık ve süs eşyalarına dönüştürülecek.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, suya çöp değil taşların dahi atılmaması gerektiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ferman çıkararak sulara tek bir çöp dahi atılmasını yasakladığını anımsatan Beyazgül, şöyle dedi:

"Eğer bu güne kadar denizler, göller, bütün su kaynakları temizse, henüz ağaçlar, otlar varsa bunun sebebi geçmişteki büyüklerimizin bu konudaki hassasiyetidir. Eskiler ' Allah, yazımızı yaz, kışımızı kış yapsın' derlerdi. Bu sözün kıymetini şimdi daha iyi anlıyoruz. Eğer yazımız yaz, kışımız kış olmazsa bereket olmaz, hiç bir canlı rahat yaşayamaz. Biz bugün bir kısım güzellikler yaşadıysak, yaşamaya devam ediyorsak büyüklerimizin çevre hassasiyetindendir. Aynı hassasiyeti biz gelecek nesiller için göstermek zorundayız."

Etkinlik, Beyazgül ve beraberindeki Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un gençlerle birlikte çöp toplamasıyla son buldu.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İdo Tatlıses Bülent Ersoy Zeynep Bastık Tamer Karadağlı
Spor Fatih Terim Sergio Perez Abdullah Avcı Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da bin gencin katılımıyla Atatürk Barajı'nın kıyısı temizlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 17:08:57. #1.17#