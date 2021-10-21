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Sandıklı'da huzur sohbetleri etkinliği yapıldı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı'da huzur sohbetleri etkinliği yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'in katılımıyla huzur sohbetleri etkinliği gerçekleştirildi.

SANDIKLI, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'in katılımıyla huzur sohbetleri etkinliği gerçekleştirildi.

Sandıklı Kadın Kültür Evinde gerçekleştirilen programın Diyanet İşleri Başkanlığının tanışmak, gönül birliğinin sağlanması ve beraberliğin tesis edilmesi maksadıyla düzenlediği belirtildi.

Müftülük Personeli Vaize Havva Uysal tarafından sunulan Mevlid Kandili, Peygamber Sevgisi ve Vefa Temalı sohbet etkinliğine, Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un eşi Reyhan Tortop, Vali Yardımcıları ve Kaymakam eşleri ile İlçe Müftü Vekilinin eşi Emel Bilici katıldı.

Sandıklı'da huzur sohbetleri etkinliği yapıldı

Sandıklı'da huzur sohbetleri etkinliği yapıldı

Sandıklı'da huzur sohbetleri etkinliği yapıldı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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