Sanatçı Musa Eroğlu'nun eşinin cenazesi Mersin'de defnedildi

MERSİN (AA) - Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun, kanser nedeniyle yaşamını yitiren 72 yaşındaki eşi Fatma Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Naaşı ailesi tarafından memleketi Mut ilçesine götürülen Eroğlu için Yazalanı Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Eroğlu'nun eşi sanatçı Musa Eroğlu, çocukları ve yakınlarıyla CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Erdal Erzincanlı'nın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar, törende bağlama çalıp deyiş söyledi.

Duaların okunmasının ardından Eroğlu'nun naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.