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Kuzey Irak'ta mayına basan askerimiz şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın Kuzey Irak'ta mayına basarak şehit oldu. Şehidin acı haberi ailesine ulaşırken şehidin anne, babası ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın (29), şehadet haberi Samsun'un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde ikamet ettiği, evli olduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkan şehidin İlyasköy'deki evine gelerek aileye taziyelerini iletti.

Kuzey Irak'ta mayına basan askerimiz şehit oldu

EŞİ 2 AYLIK HAMİLE

Şehidin eşi Dilek Çalışkan'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin bu akşam Hakkari'de düzenlenecek tören sonrası naaşının yarın Amasya Merzifon Havaalanı'na getirileceği, akabinde cenazesinin Havza ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kuzey Irak'ta mayına basan askerimiz şehit oldu

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