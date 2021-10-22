Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç'tan gençlere Kovid-19 aşısı yaptırma çağrısı Açıklaması

SAMSUN (AA) - Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gençlerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılarını yaptırmalarını istedi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla başlattıkları aşı çalışmalarını etkin şekilde sürdürdüklerini, hem birinci hem ikinci doz aşıda mavi renge ulaştıklarını belirtti.

Günlük yapılan ortalama aşı sayısının süratle düştüğüne dikkati çeken Oruç şöyle dvam etti:

"İnsanlarımızın maske ve mesafe önlemlerine gösterdiği dikkat maalesef son derece azaldı. Geçtiğimiz aylarda ilimizde yapılan günlük ortalama aşısı sayısı 10-15 bin doz arasındayken, son ay itibarıyla bu rakam 3 bin doza kadar düştü. İlimizde gençlerimiz aşılarını yaptırmıyor ya da erteliyorlar. Gençlerdeki aşı sayısı istenilen oranda artmıyor. Bu durum virüsün güçlenmesine ve gençlerin virüsü büyüklerine taşımalarına neden oluyor. Bunun sonucunda da büyüklerimiz hastalanıyor ve pek çoğu hayatlarını kaybediyor. Gençlerimizdeki aşı oranlarımız artana kadar yaşlılarımızı korumak için gençlerimizle yaşlılarımızın arasını açmamız, temaslarını azaltmamız, bu iki grubu birbirinden bir süre uzak tutmamız lazım."

Samsun'da sadece 2 günde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 21 kişinin yaş ortalamasının 69 olduğuna dikkati çeken Oruç, bu kişilerin tamamının ya aşısını tamamlamamış ya da erken dönemde iki doz Sinovac aşısını yaptırıp hatırlatma dozlarını gerçekleştirmemiş kişilerden oluştuğunu vurguladı.

Samsun'da iki doz Sinovac aşısını mart, nisan, mayıs, haziran ayları gibi erken dönemde yaptırıp hatırlatma dozlarını yaptırmamış ve antikorlarının azalması nedeniyle artık aşının koruma alanının dışına çıkmış 114 bin kişi bulunduğunu aktaran Oruç, "Bu kişiler hayati risk altında ve acilen üçüncü dozlarını yaptırmaları gerekiyor. Lütfen durumun ciddiyetini anlayalım. İnsanlarımızın göz göre göre hayatlarını kaybetmelerine izin vermeyelim. Ne gençliğimize güvenip aşısız gezerek virüsün yayılımına yol açalım ne de aşımızı erteleyerek bize sunulan bu koruyucu imkanı geri çevirelim. Gelin, genci yaşlısı hep beraber aşımızı olalım, maske ve mesafe kurallarına uyalım, ilimizdeki vaka artışına ve olası can kayıplarına hep beraber 'dur' diyelim." açıklamasında bulundu.