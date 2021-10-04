Samsun'da 'Pati Şenliği': Sevimli dostlar öğrencilerin ilgi odağı oldu - Haberler
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Samsun'da 'Pati Şenliği': Sevimli dostlar öğrencilerin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Samsun'da 'Pati Şenliği': Sevimli dostlar öğrencilerin ilgi odağı oldu Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Pati Şenliği" düzenledi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 'Pati Şenliği': Sevimli dostlar öğrencilerin ilgi odağı oldu

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Pati Şenliği" düzenledi. Etkinlikte birbirinden sevimli can dostları, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Can dostlarının tedavi, bakım, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Sevgi Kafe yanında gerçekleştirilen Pati Şenliği etkinliğine hayvansever dernekleri temsilcileri ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Öğrencilere, yapılan tedavi çalışmaları, bakım uygulamaları ile ilgili bilgi verildi. Kedi ve köpek bakımı hakkında yapılması gerekenler anlatıldı. Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde görevli veteriner hekim ve personelleri ile öğrencilerin zaman geçirmesini sağlayan etkinlikte hayvanların birer canlı olduğunun unutulmaması gerektiği ve duyarlı davranılması gerektiği mesajı verildi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

İmkanı olan herkesin Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde bulunan sevimli canları sahiplenmelerini tavsiye eden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, "Düzenlediğimiz etkinliğimize katılım gösteren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in başkanlığında bu canlar bize emanet ve yaşadığımız dünya tüm canlılara emanet bilinciyle farkındalık oluşturmak, çocuklara duyarlılığı aşılamak için bu etkinliği düzenledik. Burada temas etmenin, çocuklarla hayvanları bir araya getirmenin ne kadar etkili olduğunu gördük. Bu güzel ve anlamlı günde her evde bir pati olmasını, yani can dostlarımızın satın alınmak yerine bakım merkezimizden sahiplenilmesini istiyoruz. Sevimli dostlarımız için yaptığımız çalışmalar artarak devam edecek" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hem hayvan dostlarımızı hem de çocuklarımızı güzel bir açık havada bir araya getirerek bir etkinlik planladık. Bildiğiniz gibi dünyada yalnız yaşamıyoruz. Sokak hayvanlarımız, evcil hayvanlarımız bizim için çok değerli, onları çok seviyoruz" diye konuştu.

Öğrenci Mehmet Han Ünal, "Bu etkinliğe hayvanların haklarını korumak için geldik. Buraya hayvanları sevmeye geldik. Açıkçası çok mutluyum. Böyle tatlılıklarla buluşmaktan, sevmekten çok mutluyum. Kediyi seviyorum. Daha önceden de hep kendi sevdim. Küçükken köpeklere çok alışık değildim yeni alışıyorum. Hayvanlara nasıl şiddet uyguluyorlar anlamıyorum. Şu an sırtımda çok tatlı ne yapabilirim ki ona" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ömer Özdemir ise, "Hayvanlar var, onlara bakıp seviyoruz. Güzel yani onlar da bizim gibi canlı. Onlara da saygı duymalıyız. Elimdeki köpekte çok tatlı. İnsanlar şunu bilmeli ki biz canlı isek bunlar da canlı. Nasıl biz birbirimize saygı gösteriyorsak onlara da saygılı olmalıyız. Diğer tüm sahipsiz hayvanlara da sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca yapılan halk oyunları gösterileri herkesin beğenisi toplarken, müzik dinletisi ile etkinlik sona erdi.

(FAU-SLH-Y)

Samsun'da 'Pati Şenliği': Sevimli dostlar öğrencilerin ilgi odağı oldu

Samsun'da 'Pati Şenliği': Sevimli dostlar öğrencilerin ilgi odağı oldu

Samsun'da 'Pati Şenliği': Sevimli dostlar öğrencilerin ilgi odağı oldu

Samsun'da 'Pati Şenliği': Sevimli dostlar öğrencilerin ilgi odağı oldu
İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Son Dakika Haberleri
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