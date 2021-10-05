Şampiyon mahalle takımı yarım asır sonra buluştu

KARAMAN (DHA) - DENİZLİ'de, 1971 yılında yapılan mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon olan Karaman Mahallesi takımında forma giyen arkadaşlar, 50 yıl sonra bir araya geldi. Eski günlerde olduğu gibi yeniden futbol oynayan takım arkadaşları, anılarını tazeledi.

Kentte 1971'de düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına katılan ve karşılaştıkları tüm rakipleri mağlup ederek şampiyon olan Karaman Mahallesi futbol takımının oyuncuları, yarım asır sonra yeniden buluştu. O dönem mahallede yaşayan gençlerden oluşan takım, mahalle sakinlerinin çabaları sonucu yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Turnuvada yer alan 30 takım arasından şampiyonluğa uzanan ve kupayı mahallelerine getiren 13 eski futbolcu, sohbet ederek anılarını tazeledi. 50 yıl önce kısıtlı imkanlarla şampiyon olan sporcular, yıllar sonra yeniden birlikte futbol oynadı. Eski dostlar, kaleye bol bol şut atarak eğlendi.

Eski takım arkadaşlarını bir araya getiren mahallelilerden Durmuş Kiriş de mahalle geleneğinin sürmesi, birlik ve beraberliğin devam edebilmesi için etkinliği düzenlediklerini bildirdi. Kiriş, kendinden yaşça büyük olan ağabeylerini yeniden bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.