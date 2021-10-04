Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlılara yönelik program düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabah kahvaltısında buluşan yaşlılar, daha sonra Taraklı Karagöl Yaylası'na götürüldü. Burada doğa yürüyüşü gerçekleştiren yaşlılara, mangal ziyafeti de verildi.

65 yaş ve üstü büyüklerin yaşamlarını iyileştirmek ve zenginleştirmek için çalışmalara devam eden YADEM, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştirdi.

YADEM, yaşlıların her zaman yanında olmaya devam edecek.

SATSO'dan ziyaret

Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve beraberindekiler, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'i ziyaret etti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Altuğ, hem Sakarya hem de Antakya'nın ihracatçı iller arasında ilk 10 içerisinde olduğunu belirterek, "Benzer birçok özellikleri var. İş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyacağız. Yönetim Kurulu Başkanımız Hikmet Bey ve Meclis Başkanımız Selahattin Bey'e misafirperverliği için teşekkür ediyor ve en kısa zamanda Sakarya'da kendilerini ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çinçin de SATSO heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyaret sonunda Altuğ, Çinçin'e Sakarya'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerini ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce'nin gönderdiği yöresel ürünler paketini takdim etti.