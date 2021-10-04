Sakarya'da gazi derneğinin aracı aşılama çalışmalarında kullanılacak - Haberler
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Sakarya'da gazi derneğinin aracı aşılama çalışmalarında kullanılacak

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya'da gazi derneğinin aracı aşılama çalışmalarında kullanılacak

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesinin aracı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında kullanmak üzere sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

SAKARYA (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesinin aracı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında kullanmak üzere sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

Derneğin Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, aracı dernek binasına gelen Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Anahtar tesliminin ardından konuşan Çolak, filyasyon ve aşı çalışmaları için aracı geçici olarak İlçe Sağlık Müdürlüğünün kullanımına sunduklarını söyledi.

Çolak, araç tahsisiyle sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini dile getirerek, herkesi aşı olmaya davet etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Koordinasyon Biriminde görevli doktor Ümit Tokuş da dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Bu araç filyasyon ve aşı çalışmalarında işimize yarayacak." dedi.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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