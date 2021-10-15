Şair-Yazar Bahaettin Karakoç mezarı başında dualarla anıldı - Haberler
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Şair-Yazar Bahaettin Karakoç mezarı başında dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Kültür Sanat

- Şair-Yazar Bahaettin Karakoç mezarı başında dualarla anıldı Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı ve 'Dede Korkut' lakabı ile anılan şair-yazar Bahaettin Karakoç, ölümünün üçüncü yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

- Şair-Yazar Bahaettin Karakoç mezarı başında dualarla anıldı

KAHRAMANMARAŞ - Türk edebiyatının ' Beyaz Kartal'ı ve ' Dede Korkut' lakabı ile anılan şair-yazar Bahaettin Karakoç, ölümünün üçüncü yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Dulkadiroğlu İlçesi Şeyh Adil Mezarlığı'nda düzenlenen program, hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile başladı. Okunan duanın ardından katılımcılar, Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç'a taziye dileklerini iletti. Oğuz Karakoç babasının anısına katılımcılara, 'Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman' isimli şiir kitabını hediye etti.

Katılımcılara teşekkür eden Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç, "Duygusalız ama Türkiye'ye mal olmuş bir şairin evladı olmak bizi biraz rahatlatıyor. Vefalı dostları burada gördük ve onlarla mutlu olduk. Var olsunlar ayaklarına sağlık. Elimizde yeteri derece hediye edecek kitaplar vardı. Kitap dostlarımıza burada kitap hediye ettik" dedi.

Eğitimci-şair-yazar Ramazan Avcı ise, "Türk edebiyatının en değerli şairlerinden biriydi. Karakoç'u değerli yapan en büyük etkenlerden biri sanatını şeytani arzulara göre değil; hak, güzellik ve iyilik yoluna kullanan bir şairdir. O bizim için bir dolunaydı. Onu takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Karakoç, tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim 2018'de hayatını kaybetmiş, eşinin yanına defnedilmişti.

Şair-Yazar Bahaettin Karakoç mezarı başında dualarla anıldı

Şair-Yazar Bahaettin Karakoç mezarı başında dualarla anıldı

Şair-Yazar Bahaettin Karakoç mezarı başında dualarla anıldı

Şair-Yazar Bahaettin Karakoç mezarı başında dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şair-Yazar Bahaettin Karakoç mezarı başında dualarla anıldı - Haberler
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