Şahinbey Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahinbey Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi!

Bültenler - Haberler | Güncel
Şahinbey Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi!

Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri tarafından düzenlenen Şahinbey Kitap Günleri'ne kitapseverlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisi sürüyor.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Bültenler) - Sanayi ve gastronomi şehri Gaziantep'in merkez ilçesi Şahinbey ile Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri tarafından düzenlenen Şahinbey Kitap Günleri'ne kitapseverler ve öğrenciler her gün akın ediyor. 2- 10 Ekim tarihleri arasında "Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" sloganıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ve Güneydoğu Anadolu'nun en kapsamlı kitap organizasyonu olan Şahinbey Kitap Günleri'nde 105 yayınevi ve ünlü yazarlar okurlarla bir araya geliyor.

"OKURUN İLGİSİ BİZİ MEMNUN EDİYOR"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrimizde ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir kitap fuarı düzenleniyor. Birbirinden değerli 105 yayınevi ve yazarın katıldığı fuarımızda amacımız, bu şehre yakışır nesillerin yetişmesi amacıyla kitaba yatırım yapmak, okurla yazarları buluşturmaktı. Bunu da başardık. Her gün kitapseverler ve öğrencilerimiz, Şahinbey Kitap Günleri'ne akın ediyorlar. Onların bu ilgisi bizleri de memnun ediyor" dedi.

Şahinbey Kitap Günleri kapsamında okurlarıyla buluşacak yazarlar şöyle: İsmail Kılıçarslan, Mustafa Armağan, Kemal Sayar, Şeyda Betül Kılıç, Yavuz Dizdar, Mehmet Ali Bulut, Mete Yarar, Sevil Atasoy, Ahmet Şerif İzgören, Yusuf Kaplan, Kahraman Tazeoğlu, Turgay Güler ve Sıtkı Aslanhan.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Joe Biden Süleyman Soylu Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Düm Tek Tek Burak Sergen
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aykut Kocaman Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şahinbey Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:18:31. #1.17#