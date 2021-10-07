Şahinbey Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi!

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Bültenler) - Sanayi ve gastronomi şehri Gaziantep'in merkez ilçesi Şahinbey ile Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri tarafından düzenlenen Şahinbey Kitap Günleri'ne kitapseverler ve öğrenciler her gün akın ediyor. 2- 10 Ekim tarihleri arasında "Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" sloganıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ve Güneydoğu Anadolu'nun en kapsamlı kitap organizasyonu olan Şahinbey Kitap Günleri'nde 105 yayınevi ve ünlü yazarlar okurlarla bir araya geliyor.

"OKURUN İLGİSİ BİZİ MEMNUN EDİYOR"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrimizde ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir kitap fuarı düzenleniyor. Birbirinden değerli 105 yayınevi ve yazarın katıldığı fuarımızda amacımız, bu şehre yakışır nesillerin yetişmesi amacıyla kitaba yatırım yapmak, okurla yazarları buluşturmaktı. Bunu da başardık. Her gün kitapseverler ve öğrencilerimiz, Şahinbey Kitap Günleri'ne akın ediyorlar. Onların bu ilgisi bizleri de memnun ediyor" dedi.

Şahinbey Kitap Günleri kapsamında okurlarıyla buluşacak yazarlar şöyle: İsmail Kılıçarslan, Mustafa Armağan, Kemal Sayar, Şeyda Betül Kılıç, Yavuz Dizdar, Mehmet Ali Bulut, Mete Yarar, Sevil Atasoy, Ahmet Şerif İzgören, Yusuf Kaplan, Kahraman Tazeoğlu, Turgay Güler ve Sıtkı Aslanhan.

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