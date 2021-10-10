Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli?

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Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli?

Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat vermişti. Magazin gündeminde adı sık sık geçen Şafak Pekdemir'in bu sefer hayatı merak konusu oldu. FOX Tv'de yayınlanan Yalancılar ve Mumları adlı dizide başrol oynayan ve hayatı merak edilen oyuncu Şafak Pekdemir kimdir haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli? Şafak Pekdemir oynadığı diziler neler?

Peki, Şafak Pekdemir kimdir? Şafak Pekdemir kaç yaşında, nereli? Şafak Pekdemir oynadığı dizler nedir? Şafak Pekdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Pekdemir, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2009 tarihinde Tersine Dünya isimli tiyatrosu ile Bakırköy Belediye Tiyatrolarında izlenmiştir.

2010 tarihinde Savaş ve Barış isimli tiyatroda rol aldıktan sonra 2011'de Şüphe adındaki dizide Aslı Demircan karakterini canlandırmıştır. 2012 senesinde Leyla ile Mecnun dizisinde rol almış ve Nisan karakterini oynamıştır. Bu dizinin ardından ise 2014 senesinde İncir Reçeli 2 filminde Halil Sezai ile başrol oyuncusu olmuştur.

Yalancılar ve Mumları/ 2021

Yasak Elma/ Zehra/ 2018

Asla Vazgeçmem/ İclal/ 2015-2016

Leyla ile Mecnun/ Nisan/ 2012

Şüphe/ Aslı/ 2011

Türk Malı/ Zehra/ 2010

Deli Aşk/ Zeynep/ 2017

İncir Reçeli 2/ Gizem/ 2014

2018 Deniz ve Güneş Güneş Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2009 Sadist Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Şafak Pekdemir ve Burak Mengü 2017 yılından beri evliler. Burak Mengü aynı zamanda gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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